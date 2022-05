A la Une .. Les Réunionnais sont inscrits en moyenne sur 4 réseaux sociaux différents

Médiamétrie fait le point sur la consommation d'Internet dans les Outre-mer via l'Observatoire des Usages Digitaux qui vient de publier son panorama 2022. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 16:19

L'Observatoire des Usages Digitaux révèle que 88% des Réunionnais se sont déjà connectés à Internet. Ils sont 85% à surfer sur le Web au moins une fois par mois. Et plus de trois quarts de la population l'utilisent tous les jours. Parmi eux, plus de la moitié y consacrent plus de deux heures en moyenne par jour.



Les Réunionnais sont principalement connectés sur leur smartphone : 90% d'entre eux l'utilisent pour se rendre sur Internet. 76% des Réunionnais surfent sur le Web via leur smartphone quotidiennement.



Le panorama 2022 de l'Observatoire des Usages Digitaux s'est aussi penché sur les pratiques sur Internet : 90% des Réunionnais sont inscrits sur au moins un réseau social. Ils en utilisent au moins 4 en moyenne.



Le dernier point évoqué par l'étude publiée par Médiamétrie est la vidéo à la demande (Netflix, Amazon Prime Video, etc.) : 40% des Réunionnais ont utilisé au moins une de ces plateformes en 2022.