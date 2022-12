Les Réunionnais privés du meilleur tubercule alimentaire ?

Cinq ans après sa mort, Lucien DEGRAS le célèbre botaniste guadeloupéen semble enfin avoir eu gain de cause. Le très prisé tubercule alimentaire que nos amis anglo-saxon ont baptisé « Cush-cush » (nom scientifique de cet Igname : Diocorea trifida genuina), est aujourd’hui, de nouveau à la disposition des agriculteurs, … en Guadeloupe. Dans ce territoire, la récolte de 2021 a permis d’installer ces variétés d’ignames (représentées à La Réunion par le Cambar) sur les exploitations de plusieurs producteurs, pour une sélection participative. Les plants des variétés retenues peuvent aujourd’hui être fournis aux agriculteurs intéressés. Malgré nos interventions, dès 2021 auprès de plusieurs responsables réunionnais pour importer ces semences très intéressantes à La Réunion, nous sommes très surpris de leur peu d’empressement pour démarrer la production et la vente de ce précieux tubercule alimentaire, bien meilleur que notre Pomme en l’air ou notre Cambar local. Les Antillais en consomment de grande quantité depuis la nuit des temps. Les Réunionnais seraient-ils les parents pauvres de la république, pour ne pas avoir droit aux meilleurs aliments ? Lorsqu’on connait le pharamineux déséquilibre commercial réunionnais en matière d’aliments (directement ou indirectement, 80 à 90% des aliments consommés par les Réunionnais, sont importés), on ne peut qu’être surpris.SOURCES :