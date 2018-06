Les Réunionnais privés de jeux pendant la Coupe du Monde de football sur TF1 et Bein

On connait les Réunionnais adeptes de jeux en tous genres. Et notamment de jeux par SMS lors de différentes émissions à la télévision.



Quelle n'est donc pas leur frustration de ne pouvoir participer aux loteries organisées par TF1 et Bein Sport pendant la Coupe du Monde de football.



Pourtant, les sommes mises en jeu sont souvent très importantes et donc très tentantes.



Pour se consoler, ils peuvent toujours se dire que ce genre de jeux font un heureux... et des milliers de perdants.