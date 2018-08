Les Réunionnais pourront voyager à Maurice sans passeport

Le conseil des ministres l'a annoncé ce vendredi 10 août: à partir du 16 août prochain les Réunionnais pourront prendre l'avion direction l'Île Maurice sans avoir besoin de se munir d'un passeport.



Bien évidemment ils devront tout de même posséder une carte d'identité valide, qu'ils devront présenter dès leur arrivée à l’officier de l’Immigration ainsi que "l’accommodation voucher" émis par l’agence de voyages.



Cette campagne "Maurice sans passeport" aura lieu jusqu'au 10 octobre. Elle a notamment pour but de booster les séjours à Maurice en provenance de La Réunion.



Les Réunionnais pourront profiter de cette faveur à condition de bien être résidents sur l'île et de voyager depuis La Réunion, de passer au moins deux nuits à Maurice, à condition de ne pas avoir une activité rémunérée. Ils devront également être munis de leur billet retour, avoir une assurance et suffisamment d’argent pour leur séjour, ainsi qu’un logement confirmé.