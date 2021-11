A la Une . Les Réunionnais invités à limiter leurs déplacements en fin d’année

Invité sur le plateau de Réunion la 1ère, le directeur de cabinet du préfet a rappelé que la situation sanitaire se dégradait. Ottman Zaïr a également invité les Réunionnais à limiter leurs déplacements lors des fêtes de fin d’année. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 09:03

Depuis quelques semaines, la situation sanitaire se dégrade dans le département. Du 6 au 12 novembre, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a ainsi quasiment doublé, passant de 740 cas à 1 308 cas, avec un nombre de cas moyen journalier de 186 (contre 106 la semaine précédente). Le taux d’incidence s’élève au terme de la semaine de référence à 152,8/100.000 habitants et le taux de positivité à 3,8%.



Face à ce constat, la préfecture n’a pas encore annoncé de nouvelles mesures. Ottman Zaïr, le directeur de cabinet du préfet, a indiqué sur le plateau du journal de Réunion la 1ère que des mesures de réaction "proportionnées" allaient être mises en place afin d’éviter un nouveau couvre-feu ou confinement.



Si des mesures fortes n’ont pas encore été prises par la préfecture, Ottman Zaïr a tout de même demandé à la population de respecter les gestes barrières, mais également de faire attention pour les fêtes de fin d’année. "Comme on peut le constater en métropole comme dans les pays de la zone océan Indien, la situation se dégrade. Donc il convient peut-être de limiter ses déplacements et de veiller à respecter les mesures barrières à La Réunion pour que la situation soit sous contrôle et qu’on passe tous de bonnes vacances", a-t-il expliqué.



Actuellement, l’île sœur est classée en orange par les autorités françaises. "En cas de classement en zone rouge, d’autres mesures supplémentaires seront mises en place pour veiller à limiter strictement les déplacements depuis l’île Maurice vers La Réunion", a souligné le directeur de cabinet de la préfecture. Des mesures qui pourraient aller jusqu’à la fermeture des frontières.



