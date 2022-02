A la Une ... Les Réunionnais du taekwondo médaillés à l'open de Feignies

Les clubs Tiger et TKD 974 retournent "multiples médaillés" à La Réunion après leur participation à l'Open de Feignies dans le département du Nord. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 23:18





Laïka Laiton, du club TKD Tiger a remporté la médaille d'or en gagnant par KO en 10 secondes. Son adversaire s'en souviendra malheureusement car elle a eu le nez cassé. "Laïka Laiton continue sa progression et sera de nouveau sur les tatamis le 20 février", fait savoir l'entraîneur régional Jean Laurent Abemonty.



Delphine Dalleau, toujours du même club de taekwondo, a remporté haut la main la médaille d'or en survolant sa catégorie. Elle se prépare désormais pour les championnats de France qui se joueront le mois prochain.



Britanie Antier, du TKD 974, a quant à elle perdu de peu sa finale qui a été très intense face à un adversaire relevé qui avait concouru en finale de la Coupe de France en décembre dernier. "Elle perd de 2 points mais c'est encourageant pour les championnats de France dans quelques semaines seulement."



Lylah Ammany, pensionnaire du TKD Tiger, a terminé 3ème. "Elle perd en demi-finale mais pour une première, c'est encourageant pour la suite", retient son coach.



Antoine Seroc (Tiger) a perdu en quart, Denilson Vardapin, Christopher Coli Jun Ong et Romuald Selin ont quant à eux perdu dès le premier tour de l'open de Feignies.



