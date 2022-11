A la Une . Les Réunionnais cherchent le Listenbourg

Née d’une farce pour se moquer de l’inculture géographique des Américains, le phénomène Listenbourg a gagné internet en quelques jours. La Réunion n’a pas échappé à cette blague virale, où les plus facétieux pensent que c’est à cet endroit que se trouve la mystérieuse cité de Bras-Panon. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 14:49

C’est un phénomène comme seul internet peut les créer. Afin de se moquer du faible niveau de géographie des Américains, un certain Gaspardo a publié sur Twitter a publié une carte fictive où un nouveau pays frontalier de l’Espagne et du Portugal est apparu : le Listenbourg.

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU

Le succès de cette blague a été tellement fulgurant que le mot "Listenbourg" a été le plus recherché sur Google en France. Les Réunionnais ne sont évidement pas passés à côté du phénomène puisque la requête connaît la troisième plus forte progression sur le moteur de recherche depuis le début du mois de novembre. Wikipédia a fini par enlever la page qui lui était consacrée.



Bien évidemment, les membres de la page Facebook Neurchi de memes 974 se sont saisi de l'opportunité et en ont profité pour faire de Bras-Panon la capitale de ce pays fictif.



Pour ce qui est du niveau de géographie des Américains, des progrès sont réalisés tous les jours. Le succès soudain de la rappeuse belge Shay a permis à certains de découvrir que la Belgique n’est pas une région ou une ville de France.



