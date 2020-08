Les Réunionnais bloqués à Madagascar réclament un vol pour rentrer sur leur île

Réunis sous forme de collectif (le "collectif des Français de Majunga"), les Réunionnais bloqués à Madagascar interpellent l'ambassadeur de France et le directeur de l'antenne Région Réunion.



"Depuis le mois de juin, des ressortissants français tentent par des tentatives multiples de rentrer, mais sans résultats. La situation devient critique, et se retrouvant face à un mur insurmontable pour quitter Majunga, un collectif s’est créé", expliquent-ils dans un courrier leur étant adressé.



Le collectif se dit prêt à financer les frais de vols ainsi qu'à se soumettre à "des procédures strictes sans compromis à l’arrivée afin de protéger la population réunionnaise", pour enfin retrouver "leur domiciliation réunionnaise, leurs obligations professionnelles, leur sécurité."



Selon le collectif, le dernier vol de rapatriement datant du 10 juillet 2020 n’a pas permis à tous Français bloqués de pouvoir partir. "Et depuis il n’y a eu aucune autre démarche de rapatriement à notre encontre".



"Les compatriotes français doivent rejoindre La Réunion, pour des raisons professionnelles, affectation de poste, mutation, continuités scolaires de leurs enfants, soins médicaux, rattachements de conjoints, et familiaux. Sans oublier ceux qui ont besoin de mettre à jour des démarches administratives, passeports, etc…", écrivent-ils.



Autant d'éléments qui seront détaillés dans une liste de motifs impérieux qui sera transmise à l'ambassadeur et au directeur de l'antenne de la Région Réunion. "La précarité s’installe pour de nombreux cas, il est important de prendre en compte cela pour l’organisation du paiement de cet affrètement. Sans parler d’une nouvelle forme d’insécurité", mettent-ils en garde, espérant que leurs doléances soient entendues au plus vite.