Les Réunionnais au cœur du grand débat national ?

Dans sa lettre aux Français, le Président de la République - Emmanuel Macron - a proposé la mise en place du grand débat national du 15 janvier au 15 mars 2019. Ce dernier porte sur quatre thématiques principales :



- la transition écologique,

- la fiscalité et les dépenses publiques,

- la démocratie et la citoyenneté,

- l'organisation de l'Etat et des services publics.



Ce grand débat est adressé à toute la France, y compris la Réunion !



Lors de sa visite en décembre dernier à La Réunion, la Ministre des Outre-mer a été la précurseuse dans l'organisation de rencontres citoyennes en amorçant la prise en compte des demandes des Réunionnais par ses échanges dès sa sortie d'avion.



L’ensemble des acteurs doit se saisir de cette opportunité pour montrer que les Réunionnais n'ont pas peur de parler, de discuter ni de débattre. D’ailleurs, dans de nombreuses « kaz du peuple », un cahier de doléances a été ouvert. Ces différentes initiatives montrent que, en toute solidarité, les Réunionnais, par l'intelligence collective, préfèrent débattre plutôt que de se battre, proposer plutôt que de bloquer !



Nous demandons que dans chaque commune, les maires, intermédiaires légitimes de l’expression des citoyens, puissent faciliter l’organisation du grand débat.



Cela doit se traduire, premièrement, par la mise en place d'un cahier de droits et de devoirs afin que les habitants puissent recenser et compiler l’ensemble des doléances. Deuxièmement, cela devra impliquer une aide et un accompagnement lors de la mise en œuvre des réunions d'initiatives locales afin de permettre à chacun des citoyens, à chacune des associations, de débattre sereinement au cours de réunions publiques sur l'un des quatre thèmes envisagés.



Le Président l'a rappelé, il n'y aura pas de questions interdites. Soyons acteurs de notre avenir commun et participons au grand débat national !