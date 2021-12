A la Une . Les Républicains tiennent leur candidate pour la présidentielle : Retour sur le parcours de Valérie Pécresse

Les Républicains tiennent leur candidate pour la Présidentielle. Après un premier tour très disputé, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est en effet imposée ce samedi lors du second tour du congrès LR face à Eric Ciotti. L'ancienne ministre du Budget, tenante d'une ligne plus centriste que son adversaire et assumant un certain libéralisme économique, était pourtant arrivée en deuxième position derrière le député des Alpes-Maritimes mais avait bénéficié dès jeudi soir du soutien des trois autres candidats recalés. Portrait. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 17:28





Âgée de 54 ans, Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine. Elle est la fille de Dominique Roux, universitaire et ancien président de la société Bolloré Telecom au sein du groupe Bolloré. Après une scolarité à l'école privée Sainte-Marie de Neuilly, elle intègre l'École des hautes études commerciales de Paris (HEC) d'où elle sort diplômée en 1988. Dans la foulée, elle fait son entrée à l'École nationale d'administration (ENA) et terminera deuxième de la promotion Concordet (1990-1992). À sortie de l'ENA, elle enseigne le droit constitutionnel à l'IEP de Paris et intègre dans le même temps le Conseil d'Etat où elle sera notamment nommée entre 1995 et 1998 commissaire du gouvernement au sein de l'assemblée du contentieux mais aussi secrétaire générale du conseil supérieur de l'Agence France-Presse (AFP).



Valérie Pécresse fait ses premiers pas en politique lors de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Jacques Chirac en 1997. Alors qu'elle avait été dans un premier temps sollicitée par l'équipe du Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, elle rejoint finalement le président de la République Jacques Chirac et devient chargée de mission pour les études, la prospective et la société de l'information à la présidence de la République.



Elle se présente pour la première fois sous l'étiquette UMP à une élection au suffrage universel lors des législatives de 2002 dans la seconde circonscription des Yvelines, qu'elle remporte avec 65,11% des voix face à la radicale de gauche Anne Nègre. La même année, elle devient secrétaire générale adjointe de l'UMP avant d'en devenir la porte-parole.



En mars 2004, elle devient conseillère régionale d'opposition d'Île-de-France sur la liste menée par Jean-François Copé. Elle fera ensuite ses premiers pas dans un ministère à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 en devenant ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sous ce mandat, elle fait voter la loi sur l'autonomie des universités et met en place le plan de réforme du CNRS. Par ailleurs, elle sera l'une des rares ministres à bénéficier d'un porte-feuille ministériel sur l'ensemble du quinquennat de Nicolas Sarkozy : ministre de l'Enseignement supérieur durant 4 ans (2007-2011), elle sera ensuite nommée porte-parole du gouvernement et ministre du Budget, des comptes publics et de l'Etat entre juin 2011 et mai 2012.



En 2010, après être sortie gagnante de la primaire UMP pour l'élection régionale d'Île-de-France, elle est finalement battue par le socialiste Jean-Paul Huchon. Elle décroche finalement la présidence de la plus grande région française en décembre 2015 et quitte son poste de parlementaire le mois suivant.



Lors du congrès UMP qui se tient en 2012, elle soutient François Fillon pour occuper la fonction de secrétaire générale du parti. Lorsque l'affaire Bygmalion éclate en 2014, elle sera l'une des rares personnalités du parti à proposer la démission collective de la direction et n'hésitera pas à porter plainte contre cette dernière, estimant que le parti et ses militants ont été victimes de tout ce battage médiatique.



Lors de la primaire des Républicains en 2016, elle décide de soutenir Alain Juppé. Mais face aux tensions avec la direction du parti présidé à l'époque par Laurent Wauquiez, elle décide de créer son propre mouvement au sein de LR, Soyons Libres. Elle quitte finalement Les Républicains en juin 2019 après le score catastrophique obtenu par le parti lors des régionales.



Elle fera son retour au sein de LR en octobre 2021 pour pouvoir participer au congrès du parti après avoir annoncé sa candidature à une primaire de la droite en vue de la présidentielle de 2022 afin de restaurer "la fierté française". Alors qu'elle n'était pas favorite de cette primaire bis, Valérie Pécresse a su tirer son épingle du jeu dans une campagne marquée par des prises de position radicales lancées par ses concurrents sur un certain nombre de sujets comme la suppression du droit du sol, l'immigration ou encore la sécurité . Plus consensuelle, Valérie Pécresse a su jouer la carte du rassemblement de toutes les tendances de sa famille politique contrairement à Eric Ciotti qui surfait sur une ligne très droitière.



