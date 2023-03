Les Républicains refusent de "s'associer aux extrêmes", le gouvernement ne tombera pas

"Le recours au 49.3 est le signe d'un échec du gouvernement", a assuré Eric Ciotti, président des Républicains. Il rappelle qu'une majorité des députés Les Républicains étaient prêts à voter la réforme des retraites qu'il décrit comme "indispensable" pour "sauvegarder les pensions des retraités d'aujourd'hui et de demain".



Mais le président du parti Les Républicains fustige aussi les membres de l'opposition et notamment la France Insoumise qu'il accuse d'avoir transformé "l'Assemblée nationale en ZAD". Eric Ciotti explique avoir vécu avec "un profond malaise", les chants, les huées et le brandissement de pancartes par les députés de gauche.



Il invoque alors la responsabilité des élus Les Républicains à ne pas "ajouter le chaos au chaos". C'est pour cela qu'il annonce refuser de "s'associer aux extrêmes" et que sa formation politique ne votera aucune motion de censure, plusieurs ont déjà été déposées par le Rassemblement national et la France insoumise.



Mais l'Assemblée nationale étant morcelée entre les différents partis, les motions de censure n'ont quasiment aucune chance d'atteindre une majorité sans le soutien des Républicains. Le choix du parti d'Eric Ciotti devrait donc permettre la validation du 49.3 et donc le passage de la réforme des retraites.



Le gouvernement ne vacillera donc pas non plus et ce malgré l'annonce de l'extrême-droite prête à soutenir la France Insoumise pour faire "sauter le fusible" Elisabeth Borne et donc faire tomber le gouvernement.