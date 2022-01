Courrier des lecteurs Les Républicains au milieu du gué....

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 09:32

La campagne présidentielle n'est même pas entamée que les Républicains se retournent pour savoir qui les suit...

Après l'euphorie de la primaire où la prime a été accordée à la féminité, la candidate désignée patine. Le coup de tonnerre médiatique de Peltier ralliant le polémiste Zemmour, ce weekend, n'est peut-être que le début d'un désenchantement... même s'il n'est pas un poids lourd en politique et qu'il n'entraînera pas à sa remorque d'autres éléments pour constituer un convoi.

Néanmoins, ça fait désordre.

Les électeurs de chez les Républicains se cherchent toujours et se demandent quelle maison habiter...la famille semble bien être écartelée, plus que ne laissent croire les regroupements familiaux du moment. C'est pas facile pour certains de cohabiter avec deux des leurs Bertrand et Pécresse qui ont voulu quitter le domicile familial des Républicains au lendemain de l'élection de Macron.

Au second tour, c'est sûr que ces deux là feront voter Macron !

Ce qui veut bien dire que rien ne les distingue en fait.

C'est bien là, la pierre d'achoppement...

Voter Précresse c'est voter Macron en jupon que j'entends dire.

Comme si on adressait une bonne continuation à la France.