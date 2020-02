Les Républicains accordent l'investiture à quelques candidats réunionnais

Le parti Les Républicains poursuit ses réunions de travail sous la houlette d'Eric Ciotti, président de la CNI des Républicains. Objectif : désigner les candidats qui bénéficieront de l'investiture LR lors des municipales.



La Commission nationale d’investiture qui s’est réunie ce mardi 4 février au siège des Républicains à Paris, a affiché la liste des candidats à qui elle accordait le soutien, et ce dans toute la France. Dans cette liste figurent quelques candidats de La Réunion.



Ainsi, Joseph Sinimalé, maire sortant de la commune de Saint-Paul, Jean-Marie Virapoullé, premier vice-président du conseil départemental et adjoint au maire de la commune de Saint-André, Cyrille Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis, Patrick Dalleau, candidat à Saint-Benoît et Richard Nirlo, maire sortant de Sainte-Marie, obtiennent la bénédiction des Républicains.



Certains d'entre eux peuvent même se prévaloir de doubles investitures, comme Joseph Sinimalé (La République en Marche) et le centriste Cyrille Hamilcaro qui a obtenu fort logiquement les faveurs de l'UDI.



Une nouvelle réunion de la Commission nationale d’investiture a eu lieu mercredi soir mais pour l'instant, la liste des candidats réunionnais soutenus par le parti ne s'est pas agrandie.