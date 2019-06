La grande Une Les Républicains : Laurent Wauquiez démissionne de la présidence du parti Suite aux résultats de son parti aux élections européennes, Laurent Wauqiuez a annoncé sa démission de la présidence des Républicains (LR). Il qualifie ce scrutin d’ « échec » et dit vouloir prendre ses responsabilités.

La tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, choisi par Laurent Wauquiez, a enregistré une défaite historique aux Européennes. Depuis le président des Républicains essuie les critiques au sein de son parti, alors que certains appelaient déjà à sa démission.



Il indique souhaiter désormais se consacrer à son mandat de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En attendant de trouver son remplaçant, Les Républicains seront conduits par le vice-président délégué, Jean Leonetti.



Un nouveau coup dur pour le parti de droite, après les deux échecs de Nicolas Sarkozy et François Fillon aux présidentielles de 2012 et 2017, ainsi que les départs de plusieurs cadres direction La République en Marche, dont Edouard Philippe, actuel Premier ministre. Charlotte Molina Lu 414 fois