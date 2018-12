Les « Rendez-vous » culturels à ne pas manquer à Saint-Paul

Si vous êtes en manque d’inspiration pour les week-ends jusqu’à la fin de l’année ou en quête de l’histoire de La Réunion, de sa culture et de son patrimoine, téléchargez notre brochure qui recense toutes les visites/balades/randonnées et autres expositions culturelles jusqu’au mois de décembre 2018.La fin d’année s’annonce chargée culturellement puisque nous célébrons le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage et le 355ème anniversaire du Peuplement de l’île.« Vous trouverez dans cette brochure, les premiers effets de nos actions: le partage de cet héritage auprès d’un large public, des scolaires aux touristes. Visites guidées des monuments historiques, randonnées urbaines, ateliers généalogie et ateliers famille, expositions, conférences… autant de propositions qui sauront, nous l’espérons, vous plaire. Proposer à chacun d’entre nous de partir à la découverte du patrimoine culturel est l’objectif de cette brochure que vous retrouverez tous les quatre mois», annonce Yoland Velleyen, 1er adjoint délégué à la culture dans la commune saint-pauloise.Parmi ces rendez-vous incontournables : les ateliers généalogie (tous les 2e et 4e mercredi du mois), les ateliers famille, les visites guidées, les expositions, les randonnées urbaines… Ainsi que des événements incontournables, tels que le Festikal, le Dipavali ou encore le 20 décembre…Vous pouvez téléchargez intégralement la brochure « Rendez-vous ».