Communiqué Les Rencontres du Tourisme du Beau Pays : Une 2e édition pour un tourisme responsable dans le Nord

Par La rédaction - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 15:03

La deuxième édition des Rencontres du Tourisme du Beau Pays s’est tenue au Moca à Montgaillard, Saint-Denis, le mercredi 5 juillet 2023. Cet événement majeur a réuni les acteurs clés du secteur touristique de la région, offrant l’opportunité de prendre la mesure du poids économique et social du tourisme dans le Nord, tout en poursuivant le travail sur la trajectoire d’un tourisme durable. Organisées par l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord (OTI Nord), avec le soutien de la Région et de la Cinor, ces rencontres ont marqué une étape significative dans les efforts collectifs en faveur d’un tourisme responsable dans le Nord.



La tenue de cette deuxième édition avait pour but de poursuivre trois objectifs majeurs. Tout d’abord, cartographier les potentialités du territoire en prenant pleinement conscience du poids économique et social du tourisme dans le Nord. En effet, cette région regroupe déjà un tiers des emplois salariés touristiques de l’île de La Réunion. Il était donc primordial de dresser un état des lieux précis et détaillé de ses atouts afin de mieux les valoriser et d’identifier de nouvelles opportunités. Le deuxième objectif consistait à projeter les ambitions pour le Nord en s’appuyant sur les réalités des prestataires touristiques autour de trois missions prioritaires : l’accueil touristique, la structuration de l’offre et l’accompagnement de projets. Enfin, le troisième objectif de la journée était de construire une feuille de route opérationnelle et pluriannuelle.



Les participants ont ainsi eu l’opportunité d’exprimer leurs attentes, d’échanger des idées et de formuler des propositions de projets. Les sessions de travail ont créé une dynamique collaborative renforçant les liens entre les prestataires touristiques. « Cette seconde édition des Rencontres du Tourisme du Beau Pays a été une réussite remarquable », a confié Monsieur Frédéric Foucque, Président de l’OTI Nord. « Nous avons pu réunir les acteurs clés du secteur touristique en intégrant les contributions des métiers de l’artisanat et celles des acteurs de l’économie sociale et solidaire - partager des idées inspirantes pour un tourisme responsable et durable dans notre région. Nous remercions nos partenaires financiers à savoir la Région Réunion et la Cinor ainsi que tous les participants pour leur implication et leur contribution à cette journée exceptionnelle. Continuons à travailler ensemble pour met en lèr l’Art de Vivre en Créole ».



À la suite des ateliers d’écriture de la feuille de route, une restitution collective a été organisée. Les résultats des travaux ont été présentés et les participants ont partagé leurs réflexions avec l’ensemble des intervenants. Cette restitution a mis en lumière des idées novatrices ou confortées et des solutions émergentes pour un tourisme responsable dans le Nord. La feuille de route commune élaborée lors de ces rencontres constitue un socle des actions immédiates et à venir porter sur le territoire du Beau Pays sous l’égide de l’OTI Nord et ses équipes.



La présence de Monsieur Didier GOPAL, 4e Vice-Président de la CINOR et Président de la Régie du Port de Sainte Marie, lors de cette journée a souligné l’engagement des institutions pour le développement touristique responsable dans le Nord. Ils ont partagé leur vision et leur soutien en faveur de ces initiatives. Pour Monsieur GOPAL, cette deuxième édition des Rencontres du Tourisme du Beau Pays marque une avancée significative dans la concrétisation des objectifs de développement touristique responsable dans le Nord. « La région du Nord à La Réunion est souvent considérée comme le “parent pauvre” du tourisme, malgré sa richesse en termes d’offre. Il est donc crucial de de recenser, valoriser et (re-)dynamiser cette offre afin de créer une réelle attractivité touristique. À la Cinor, nous avons investi dans le développement de projets prometteurs sur ce territoire. C’est pourquoi il est primordial d’organiser des événements tels que celui-ci et de nous réunir afin de revitaliser le tourisme dans le Nord. En effet, le tourisme représente un levier essentiel pour le développement économique de la région », a-t-il fait ressortir.