Les Rencontres Notariales, destinées à "faciliter l'accès au droit", de retour le 3 novembre

Chaque année, les Notaires de la Réunion relaient localement Les Rencontres Notariales. L'événement national entre dans sa 39ème année et consiste à offrir des consultations libres (sans rendez-vous !) et anonymes à l'ensemble de la population.



Il vise en premier lieu à faciliter l'accès au droit pour tous et complète ainsi le dispositif de permanences qui se tient tout au long de l'année chez les partenaires de la Chambre des Notaires de la Réunion.



Avec plus de 700 consultations, l'édition 2017 a connu un franc succès. L'événement a permis d'apporter un premier éclairage sur des problématiques personnelles et familiales multiples, touchant des domaines juridiques variés (succession, donation, régimes matrimoniaux, immobilier, entreprise…) et pour lesquels notre profession est experte et force de conseils.



Cette année, la Chambre des Notaires a sollicité les mairies d'arrondissement et des Hauts de l'île. Les Rencontres Notariales se tiendront le samedi 3 novembre, entre 9h et 13h.



Les lieux de consultations :