Les Rencontres Économiques du Territoire de l’Est

La Cirest organise sa première Rencontre Économique du Territoire Est. Un événement de premier plan destiné aux acteurs clés de notre communauté économique.



Le 22 juin 2023 au Cinéma Cristal de Saint-Benoit à partir de 17h45.



Notre schéma de développement économique et le plan d’actions qui en découle, vous seront présentés à cette occasion.

Il s’agira de prendre connaissance des orientations stratégiques envisagées par la CIREST pour soutenir la croissance économique sur notre territoire.



Ce rendez-vous permettra d’engager ensemble le dialogue avec d’autres acteurs du tissu économique local et d’exprimer vos points de vue et recommandations. Ces échanges constructifs nous aideront à mieux appréhender les besoins et attentes de notre territoire, et à ajuster notre plan d’action en conséquence pour qu’il réponde au mieux à nos ambitions communes.

Nous comptons sur votre présence pour enrichir cette rencontre de votre expertise et de votre vision. Ensemble, contribuons à façonner un avenir économique prometteur pour le territoire de la CIREST.