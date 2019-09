<<< RETOUR La Réunion Positive

C’est dans ce cadre que la collectivité territoriale organise aux 4 coins de l’île les Régionales du numérique afin de permettre aux entrepreneurs de découvrir et de cerner tout l’intérêt que peut représenter la dématérialisation pour leur structure. 2ème Session des Régionales du Numérique - Session EST

Vendredi 20 septembre 2019 à EPITECH

234 Chemin de la Pente Sassy, à Saint-André



Programme Date : Vendredi 20 septembre 2019 à partir de 8h30

Lieu : à EPITECH (234 Chemin de la Pente Sassy, à Saint-André)



Au programme, une conférence sur les « Enjeux de la transformation digitale » suivie d’un atelier et de RDV personnalisés



• 08h30 : Accueil des participants

• 09h00 : Mot d’accueil de Vincent PAYET, Vice-Président, délégué au Numérique, à l’Innovation et à l’Industrie de l’image

Conférence animée par Jean-Pierre Pothier, directeur de l’innovation et du développement numérique

• 10h00 : Présentation des dispositifs régionaux de soutien au numérique

• 10h45 : Atelier interactif et RDV personnalisés avec les services régionaux

• 12h15 : Cocktail déjeunatoire



Comment participer ?

Si vous souhaitez participer, veuillez remplir le formulaire de présence

cliquez sur le lien ci-dessous :

inscription : cliquez-ici

1ère session le 28 juin 2019 dans le Nord (au Moca),

2ème session le 20 septembre 2019 dans l’Est (à EPITECH),

3ème session en Octobre dans l’Ouest (2 octobre à Stella Matutina),

et une 4e session en Novembre dans le Sud (8 novembre à l’hôtel Le Battant des Lames) seront organisées par La Région Réunion.



