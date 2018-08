<<< RETOUR La Réunion Positive

Les Régionales du Numérique ! Accompagner la transformation numérique des entreprises est un enjeu sur lequel la collective oeuvre depuis 2010. C’est dans ce cadre qu’a notamment été organisé aux quatre coins de l’île les rencontres régionales du numérique pour permettre aux entrepreneurs de découvrir et de cerner tout l’intérêt que peut représenter la dématérialisation pour leur structure.

Le numérique est au coeur de la stratégie de la Région Réunion que cela soit en matière de soutien à la croissance économique ou de développement du territoire. Dans cette volonté, la Collectivité Régionale a lancé le 7 juin dernier la première édition des Régionales du Numérique à l’hôtel Créolia. Les trois autres micro-régions n’ont pas été oubliées, puisque trois sessions ont également eu lieu dans le Sud, Ouest et Est afin que le plus grand nombre d’entreprises puisse y participer. Plusieurs thématiques ont été abordées lors des conférences afin de présenter les opportunités de la transformation digitale et de son insertion dans les différents milieux professionnels. De nombreux ateliers thématiques ont pu permettre l’échange avec les participants, notamment sur comment penser sa stratégie digitale, les données en chantier ou encore sur la sécurité et l’éthique numérique.



Pour clôturer la journée, une session de "speed meeting" personnalisée a eu lieu, afin d’identifier avec des experts professionnels et les services de la Collectivité, les priorités propres à chacun. Ce fut également l’occasion pour les participants de découvrir les différentes aides et formations mises en oeuvre par la Région Réunion pour accompagner





"Nous avons une structure dans la climatisation dans l’est de l’île. Nous avons déjà penser à intégrer la digitalisation dans l’entreprise mais pour être honnête je n’y connais pas grand chose. Cette journée nous aura permis d’échanger avec les intervenants, surtout à eux de répondre à nos questions.”

CHRISTINE CELESTIN





CONTACT

DIRECTION DE L’INNOVATION ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE (DIDN)

Avenue René Cassin Moufia,

97801 Saint-Denis Cedex

Mickaël HA-SUM - 0262 482 886

mickael.ha-sum@cr-reunion.fr

