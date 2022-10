Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Randonnées du Droit reviennent à Mafate Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) en partenariat avec la Mairie de Saint-Paul organisent les Randonnées du droit à Mafate le lundi 17 et le mardi 18 octobre. Cette manifestation vise à amener l’accès au droit dans les différents îlets de Mafate. Pour cette première édition de l’année, les professionnels du droit se rendront à l’îlet aux Orangers.



La première étape de ces randonnées du droit aura lieu sur l’îlet aux Orangers du 17 au 18 octobre 2022.

Ce projet, organisé en commun avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit et la Ville, s’inscrit dans la continuité de l’accès au droit (Points Justices et Journée d’accès au droit). Cette caravane de professionnels du droit se rendra à pied dans Mafate pour y délivrer conseils et consultations juridiques gratuite ou sur l’accès au droit de manière plus générale (numérique, droits sociaux, sensibilisation de la Police Municipale et de la Gendarmerie) avec des professionnels de différents horizons qui interviennent à titre bénévole.

Le Cirque de Mafate étant difficile d’accès, uniquement à pied en en hélicoptère, 3 sessions de randonnées sont programmées sur différentes périodes pour couvrir les différents site : les Orangers (du 17 au 18 octobre), Marla et Roche Plate. Les deux autres îlets sont prévus au premier semestre 2023.

Les professionnels emprunteront le dimanche 16 octobre le sentier des canalisations des Orangers pour une première permanence le 17 octobre dès 9h à la Maison Pour Tous jusqu'à midi. Reprise de la permanence de 13h30 à 16h. Le lendemain, mardi 18 octobre, la permanence débutera à 9h jusqu'à 11h.





