Les RDV METIERS - Le 29 novembre

3 secteurs d’activités sont mis en avant pour cette première édition :

> Les métiers du BTP

> Les métiers de l’Hôtellerie-Café-Restauration

> Les métiers de bouche

TU ES À LA RECHERCHE D’UNE FORMATION ? D’UN EMPLOI ?

Inscris-toi sur www.event.orientanoo.re

Une journée dédiée à la découverte des métiers, des entreprises des secteurs identifiés, des dispositifs d’aides pour construire ton projet professionnel.

Un job dating sera organisé sur place, n’oublie pas ton CV !

Plusieurs métiers à découvrir :

> Maçon

> Serveur

> Chef de cuisine – cuisinier

> Chef de chantier – cadre et non cadre

> Grutier

> Boulanger- pâtissier

> Boucher-Charcutier-traiteur



Les « RDV métiers » se distinguent des autres forums, journées portes ouvertes et salons de l’orientation par sa volonté de mettre en lumière les métiers de manière dynamique.



