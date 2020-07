"Les Portois en créativité – la Fabrique à entreprendre" présente son bilan 2019

Une conférence de presse s’est tenue le 7 juillet en présence de Monsieur le Maire du Port, Olivier Hoarau, Monsieur Joel Mongin, élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion., Madame la déléguée du Sous-Préfet, Sabine Pierredon, Monsieur le Président d’Initiative Réunion et les membres du consortium de la Fabrique à entreprendre les Portois an’créativité afin de présenter le bilan 2019 et les perspectives pour 2020.



M. Guillamot, Président d’Initiative Réunion, chef de file du dispositif a souligné l’importance d’accompagner et de soutenir les porteurs de projet sur notre territoire. Il a rappelé tout l’intérêt des Portois an’créativité – La Fabrique à entreprendre situé en Quartier Prioritaire de la ville du Port. Initiative Réunion en qualité de chef de file assure la coordination et le pilotage des actions mises en œuvre par les partenaires regroupés en consortium.



Olivier Hoarau, Maire du port a ajouté que « la création de la fabrique à entreprendre – Les Portois an’créativité a pour objectif de renforcer les capacités d’intervention des acteurs de l'accompagnement à la création d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. »



Il a précisé que la mise en œuvre de ce dispositif sur le territoire, permet de fluidifier et de faciliter le parcours de la création d’entreprise. Cette démarche concourt à augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs d'activités. A travers cette nouvelle approche de proximité, le dispositif encourage l’entrepreneuriat dans les quartiers les plus défavorisés de la Ville du Port.

Cette action inscrite dans la programmation du Contrat de Ville, s’appuie sur un consortium mis en place autour d’Initiative Réunion positionné en tant que chef de file du projet. Le Maire du Port a remercié tous les membres du consortium et les services de l’Etat pour leur implication.



Cette action a permis de fédérer l'ensemble des acteurs afin de donner une meilleure visibilité sur le rôle de chacun et des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux.



Olivier Hoarau, Maire du Port soutient cette action notamment à travers la mise à disposition du consortium d’un local qui constitue maintenant le premier point d’entrée pour tout créateur d’entreprises sur Le Port.



Il a présenté le bilan 2019 depuis l’inauguration du local en août 2019 qui a permis :



• La sensibilisation de 198 personnes à la création d’entreprise, dont 49% entre les mois de septembre et décembre, ce qui démontre l’impact significatif de l’ouverture du local ;

• L’accueil et l’orientation de 159 personnes ;

• L’accompagnement de 32 personnes vers la création/ reprise d’activités ;

• Le financement de 13 projets ;

• La création / reprise de 18 entreprises ;

• La création de 24 emplois par les entreprises accompagnées.



Durant cette année, 86% des personnes accueillies sont des demandeurs d’emploi dont 23% bénéficient des minima sociaux. Il est à noter aussi que 81% des personnes accueillies habitent en Quartier Prioritaire de la Ville.



Fin 2019, 30 de ces personnes sont des chefs d’entreprise (16 créations accompagnées et 14 suivi d’entreprises existantes).

Les Portois an Créativité ont aussi organisé 25 réunions d’informations collectives et 30 rencontres partenariales.



De plus, deux Portoises ont été recrutées pour participer à l’accompagnement des porteurs de projets. M. Joel Mongin, élu de la Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion a également félicité l’initiative qui permet d’aider des Portois à créer leur activité.

Anaïs Patel, cheffe de projet de la Fabrique à entreprendre, les Portois an ‘créativité a expliqué qu’en 2020 les Portois an Créativité intensifieront leur accompagnement à la création d’entreprises, et continueront les informations collectives à destination des habitants et des partenaires.



De plus, ils proposeront aussi de nouvelles actions tels que :

- Un diagnostic post-Covid par les chambres consulaires visant à l’accompagnement des entreprises Portoises dans la complétude de leurs dossiers de demande d’aide liée à la crise sanitaire ;

- La « Fabrique dans mon quartier », action inscrite dans la programmation du Contrat de Ville qui s’attache à sensibiliser les Portois en proximité ;

- Le challenge des Portoises an’créativité visant à valoriser l’entreprenariat au féminin

- L’inclusion numérique sera une véritable préoccupation au sein des Portois an’créativité afin de permettre l’accès à un équipement informatique. Des formations pour les porteurs de projet et les chefs d’entreprise seront proposées en partenariat avec l’AGAME, association portoise. En effet, la maîtrise de l’outil informatique est aujourd’hui nécessaire pour les entreprises autant en terme de démarches, de prospect ou de développement ;

- La mise à disposition d’un espace de coworking pour les porteurs de projets et la mise à disposition de bureaux et de salles de réunion.



Madame Hoarau Maryvonne, décoratrice florale en cours de création, qui a bénéficié d’un accompagnement par Initiative OI lors de l’émergence de son projet et qui a suivi un atelier de la chambre des métiers et de l’Artisanat sur la création d’entreprise.



Monsieur Picard Jérôme, gérant de Folie Box, qui a repris une activité déjà existante et qui a bénéficié d’un accompagnement financier d’Initiative Réunion.



Tous les deux se sont félicités de l’existence du dispositif sur la ville du Port qui leur a facilité, à chacun, leur parcours de la création d’entreprise.