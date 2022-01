A la Une .. Les Pattounes des Îles recherchent des volontaires pour transporter les chiens

Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 29 Janvier 2022 à 12:05

L'association Les Pattounes des Îles recherche toute l'année des vols pour que ses petits protégés puissent rejoindre leur famille adoptive. Vous voyagez sur la compagnie air Austral ? Vous voyager ponctuellement ou régulièrement entre le Réunion et Paris ? Vous voulez nous aidez ? Rien de plus simple !

Nous enregistrons avec vous les chiens au départ, vous n'avez rien à payer, ni rien à avancer, on s'occupe de tout ! A l'arrivée vous récupérer les cages et un bénévole vient les chercher directement à l'aéroport ! Nous avons besoin d'aide pour que nos sauvetages puissent aboutir, sans vols pour faire partir nos chiens, nous stagnons. Contacte: Martial 0611104944