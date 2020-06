A la Une . Les "Passeport pour la Mobilité des Études" sont disponibles

LADOM (L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité) lance la nouvelle saison de sa campagne "Passeport pour la Mobilité des Études". En 2019, 11 836 étudiants en ont bénéficié de ce dispositif.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 08:49 | Lu 231 fois

Au coeur de l’actualité avec la problématique du retour des étudiants durant la crise sanitaire, LADOM veut rassurer du maintien de ce dispositif de mobilité malgré la crise sanitaire qui a notamment impacté l’ensemble des liaisons aériennes.



Ce dispositif public, s’adresse aux étudiants âgés de moins de 26 ans, résidant en outre-mer et désireux de se rendre en France hexagonale ou dans un autre DOM, dans le cadre d’une poursuite d’études. Il se caractérise, par la prise en charge (sous conditions de ressources) du trajet aérien et ferroviaire de l’étudiant. 100 % du billet est pris en charge pour les étudiants boursiers d’État, 50 % pour les étudiants non boursiers. En 2019, 11 836 étudiants en ont bénéficié.



LADOM prévient qu’en raison de la perturbation du trafic aérien qui risque de se poursuivre sur les prochains mois, elle ajustera certainement sa politique de voyage qui garantissait jusqu’à présent une date de vol allant de J à J+3 au regard de la date de vol souhaitée. LADOM indique qu’elle ne pourra être tenue responsable des éventuels mouvements (report, annulation, etc.) opérés par la compagnie, sur les vols réservés pour les étudiants. Les étudiants qui auront reçu leur confirmation de vol sont invités à se tenir informés des mesures de protection qui seront imposées par les compagnies aériennes.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur