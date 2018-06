Les Palmi-plainois mènent une ronde contre les voleurs

Des habitants de la Plaine des Palmistes passent à l'action. Excédés par des cambriolages en série, ils mettent en application leur envie de mener eux-mêmes la protection de leur habitation face aux cambrioleurs.



Au fur et à mesure que la ronde progresse dans le village, les rangs des citoyens vigilants grossissent. Commencée à 5 vers 19H30, la patrouille citoyenne avait déjà conquis une dizaine de citoyens vers 20H. L'action se poursuit encore à cette heure.



Parrallèlement à ces actions de dissuasion, les propriétaires des maisons visitées ont porté plainte. Et bingo ce mardi pour l'un des habitants concernés. Convoqué en gendarmerie à 11H30, il a formellement reconnu, sur les planches photos qui lui étaient présentées, un des jeunes qui se serait introduit à son domicile.



De par ces rondes, les habitants espèrent que les autorités prendront le problème à bras-le-corps afin d'enrayer cette série de cambriolages.



