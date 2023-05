A la Une .. "Les Outre-mer sont des territoires d'innovation, dont nous pouvons nous inspirer"

Si l’actualité est prise par la visite de la cheffe du gouvernement, l’île accueille également Sébastien Martin, président de l’assemblée des Communautés de France (AdCF) et président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon. L’occasion pour le TCO de montrer sur le terrain le travail accompli et les futurs projets. Par La rédaction - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 17:06

Arrivé ce mercredi, Sébastien Martin est venu rencontrer les principaux responsables des intercommunalités de l’île. Après un passage par la Cinor et une rencontre avec Maurice Gironcel, le président de l’assemblée des Communautés de France s’est rendu dans l’Ouest pour découvrir sur le terrain les projets portés par le TCO.



L’extension des compétences des intercommunalités, comme récemment avec la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), a demandé de nombreux investissements aux collectivités. La délégation s’est donc rendue sur les enrochements de la rivière des Galets pour découvrir les travaux effectués.



Direction ensuite l’écoquartier Cœur de Ville à la Possession pour visiter ce projet toujours en plein développement. “Aujourd’hui, une soixantaine de logements sont déjà sortis de terre et de nombreux autres vont bientôt arriver”, précise la délégation du TCO. “On voit vraiment un effort sur la végétalisation du site. Des efforts ont été faits pour garder les arbres remarquables et cela permet vraiment de lutter contre les îlots de chaleur”, note Sébastien Martin.



Emmanuel Séraphin, président du TCO et maire de Saint-Paul, rappelle que ce genre de visite “permet de montrer les dossiers sur le terrain. Nous voulons renforcer nos relations avec les associations d’élus locales et nationales pour pouvoir faire remonter nos difficultés sur le terrain”. Au sujet des grandes lois programmes “nous faisons aussi face à des difficultés pour appliquer des normes, ou pour adapter le cadre à nos spécificités locales”, poursuit l’édile.