Les Nuits sans lumière / Les Jours de la Nuit

Les nuits sans lumière ont été instaurées pour favoriser principalement l’envol des jeunes Pétrels et la ponte des tortues marines. Cette manifestation est à l’initiative du Parc National de La Réunion, de la SEOR avec le soutien de CCEE. Depuis 2017, la municipalité de Saint-Pierre participe à l’opération « les jours de la nuit » (anciennement Nuits sans lumière) en coupant les éclairages publics à partir de 19h sur les secteurs ne connaissant pas d’activités économiques nocturnes ou ne présentant pas de risques élevés d’accidents en raison de la faible fréquentation. En 2022, la ville de Saint-Pierre participe à l’évènement « Les jours de la Nuit » dans les conditions suivantes :



1. Extinction des éclairages routiers à partir de 19h du vendredi 08 avril au mercredi 04 mai 2022 (secteur correspondant au couloir emprunté par les envols des jeunes Pétrels)



A savoir :

- Quartier de Pierrefonds

- Quartier de Bois d’Olives

- Quartier de Ravine des Cabris



2. Extinction des éclairages des sites sportifs depuis le 08 avril 2022 de la manière suivante :



Extinction des éclairages des terrains de proximité à partir de 20h30 Extinction des éclairages des stades de football, complexe sportif et boulodrome à 22h



Extinction totale des stades de football, complexe sportif et boulodrome les 17,18, 24 avril et le 1er mai 2022.



3. Aucune activité culturelle en extérieur, en soirée, sur le territoire pour la période du 08 avril au 04 mai 2022.