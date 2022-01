Rubrique sponsorisée Les Nuits de la lecture

Par N.P - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 12:33





Bibliothèque Alain Lorraine



Vendredi 21 janvier

• 17 h -19h : ambiance musicale avec des reprises de chansons d'amour en créole par Paul Henri Lebeau

• 16h-17h30 : Ateliers Origami d’amour avec le personnel de la bibliothèque - Sur inscription au 02 62 90 49 90 - Adultes et enfants à partir de 8 ans

• 18h-19h : réalisation d’une carte de vœu pour la Saint-Valentin : public ado et adultes



Samedi 22 janvier

• 10h : projection du film La lala land -128 min

La comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.

Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

• 16h-18h : ambiance musicale avec la reprise de chansons d’amour francophones anglophones par le groupe Jaune lemon

• 15h-16h30 : atelier Origami d’amour avec le personnel de la bibliothèque - Sur inscription au 02 62 90 49 90 - Adultes et enfants à partir de 8 ans

• 17h-18h : réalisation d’une carte de vœu pour la Saint-Valentin : public ado et adultes





Médiathèque Aimé Césaire :

Samedi 22 janvier • 18h30 – 19h30 : spectacle «K…l'âme en kabar» avec les fonnkers de Patrice Treuthard, les calligraphies de Nadia Akhoun (réalisées en direct et projetées) et le piano de Benoit Bergé.

• Exposition des Illustrations originales de l'ouvrage de Patrice Treuthardt,:"Le capitaine des mots suivi de K...l'âme". Du 18 au 22 janvier. Les Nuits de la lecture ont été créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire. Cette 6e édition a pour thème : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »Vendredi 21 janvier• 17 h -19h : ambiance musicale avec des reprises de chansons d'amour en créole par Paul Henri Lebeau• 16h-17h30 : Ateliers Origami d’amour avec le personnel de la bibliothèque - Sur inscription au 02 62 90 49 90 - Adultes et enfants à partir de 8 ans• 18h-19h : réalisation d’une carte de vœu pour la Saint-Valentin : public ado et adultesSamedi 22 janvier• 10h : projection du film La lala land -128 minLa comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma StoneAu cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?• 16h-18h : ambiance musicale avec la reprise de chansons d’amour francophones anglophones par le groupe Jaune lemon• 15h-16h30 : atelier Origami d’amour avec le personnel de la bibliothèque - Sur inscription au 02 62 90 49 90 - Adultes et enfants à partir de 8 ans• 17h-18h : réalisation d’une carte de vœu pour la Saint-Valentin : public ado et adultesSamedi 22 janvier