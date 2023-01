Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Les Nuits de la Lecture / 20-21 janvier 2023

La médiathèque du Tampon célèbre les Nuits de la Lecture, manifestation nationale organisée par le Centre National du Livre, sur l’initiative du Ministère de la Culture, le vendredi 20 et le samedi 21 janvier prochains. Cette 7ème édition est consacrée… à la peur !

Venez frissonner avec l’équipe de la médiathèque du Tampon ! Au programme, une murder party organisée par les Faiseurs de Légende ! Il s’agira d’enquêter en groupe, sur la disparition du conteur de la bibliothèque !



Mais aussi, des rencontres d’auteurs avec Marie Capron qui présentera son polar « Priya, la fille du boucher » et Jean-François Samlong qui reviendra sur la terrifiante et sanglante « affaire Sitarane ». Des ateliers d’écriture sur le thème du polar et des sorciers seront animés par Amandine Bazin.

Pour les amateurs de jeu, venez découvrir un jeu de rôle sur le thème de la maison hantée, ou encore des jeux vidéo horrifiques pour tous les âges !



Le fantastique sera mis à l’honneur pour un public adolescent, à travers « Même pas peur ! », le Festival International du Film Fantastique de La Réunion.



Les passionnés d’art contemporain pourront découvrir une exposition concoctée par le collectif tamponnais « La Box » consacrée à la Nuit, plongée dans l’obscurité, à découvrir à la lueur de vos téléphones portables !



Les plus jeunes pourront profiter en famille de la sieste musicale dessinée avec l’association Wopéla et repartir avec leur croquis ! Au programme également : un atelier créatif déplicolor sur les animaux de la Nuit avec Julie Legrand, et le spectacle « Nuits étoilées », de la Compagnie La p’tite scène qui bouge, qui les plongera dans un univers poétique, sous les étoiles.



Vendredi 20 janvier

15h Sieste musicale dessinée [sur inscription]

15h30 Rencontre avec Jean-François Samlong : l’affaire Sitarane

16h Initiation au jeu de rôle horrifique : Betrayal at House on the Hill [sur inscription]

17h Atelier d’écriture sur les superstitions, mystères et sorciers [sur inscription]

19h Ouverture de l’exposition « La Nuit n’est ni sombre, ni noire, elle est transparente » par La Box

19h Projection de « Même pas peur ! », le Festival International du Film Fantastique de La Réunion



Samedi 21 janvier

15h Atelier créatif sur les animaux de la Nuit [sur inscription]

15h30 Rencontre avec Marie Capron

16h Session de jeux vidéo effrayants ! [sur inscription]

17h atelier d’écriture sur le polar et les ficelles du frisson [sur inscription]

19h « Murder Party » à la Médiathèque !

19h Spectacle « La Nuit étoilée : range ta peur sous les étoiles » sur la terrasse de la MJC [sur inscription] Pour les inscriptions : 0262 55 02 19

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Instagram et https://www.mediatheque-tampon.fr/





Dans la même rubrique : < > Bilan Miel Vert 2023 Préparation de repas solidaires pour les démunis par l'Académie culinaire de l'océan Indien