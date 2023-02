Les Noces d'Orchidée de Marinelle et Tilou Law Luo

Julo et Marinelle se sont connus lors d’une promenade à la Chaloupe Saint-Leu, et selon les aveux de nos amoureux eux même, le coup de foudre fut instantané.



Elle, ancienne postière à la Chaloupe et lui ancien gérant de la célèbre « Boutique Tilou » à Notre Dame des Champs coulent des jours heureux à la cité des pêcheurs à Saint-Leu.



Le Maire Bruno Domen, accompagné des élus Marie Alexandre et Wei-Ming Lee-Ah-Naye sont venus célébrer avec eux ce merveilleux moment.