Les Neg'Marrons et Ärsenik ont hâte de rencontrer la nouvelle génération

Les Neg'Marrons et Ärsenik sont les têtes d'affiche du Hip Hop Soul Cité à la Cité des Arts qui a commencé ce samedi et va s'achever tard dans la nuit. Par Alexandre Robert - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 17:27





Les Neg'Marrons sont de retour à La Réunion pour une soirée exceptionnelle à la Cité des Arts où le hip hop sera à l'honneur . Le groupe prépare une performance spéciale pour le public réunionnais qui a une place spéciale dans son coeur.



Ärsenik sera aussi sur scène ce samedi soir à la Cité des Arts. L'un de ses membres, Calbo, confirme l'amour du groupe pour La Réunion.



Il explique suivre l'évolution de la musique réunionnaise. "J'ai bossé avec le petit MIKL pour un petit son avec Nesly", explique-t-il.



Le rappeur livre un message à la jeunesse réunionnaise qui veut se lancer dans la musique : "Crois en toi, parce que personne ne le fera pour toi !"