Les NFT peuvent-ils devenir la révolution de l'industrie créative dans les cinq ou dix prochaines années ?

Par Kevin Lognoné - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 10:31

Un musicien local de l’île Anglo-Normande de Jersey qui a redécouvert son amour pour la peinture pendant le confinement a vu ses œuvres affichées sur un écran géant à Times Square – après avoir rencontré un succès surprenant dans le monde de l'art numérique des NFT. Né à Jersey, Jay Shaughnessy (31 ans) - qui crée de l'art sous le nom de Bstract - a travaillé sur l'île en tant que musicien pendant 10 ans, à la fois en tant que professeur et interprète.



En 2020, la pandémie a mis sa carrière musicale en pause, et il a redécouvert sa passion pour l'art qu'il avait étudié à l'université et qu'il n'a poursuivi que comme passe-temps depuis. "Avant le confinement, je créais de l'art rien que pour moi", a-t-il expliqué. Tout en peignant pendant la période du confinement, Jay a également écouté un épisode du "Wild Ride!" podcast qui mettait en vedette l'homme d'affaires américain de la technologie Mark Cuban discutant du monde des NFT.

Le travail de Jay commence par une idée peinte sur une toile qui est ensuite photographiée, manipulée numériquement et améliorée pour créer la dernière œuvre d'art NFT. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Jay explique qu'un NFT (jeton non fongible) est un "objet de collection numérique" qui fournit un certificat d'authenticité pour une œuvre d'art, une musique ou un produit numérique. "Cela vous donne la propriété d'un élément numérique", a expliqué Jay. "C'est extrêmement utile pour l'industrie créative."



Il a expliqué que cela permet également aux artistes de percevoir des redevances et d'être payés équitablement pour leur travail. Jay a déclaré: "Dans le monde de l'art traditionnel, si vous vendez une peinture pour 1 000 £ et que l'acheteur la revend pour 1 million de livres sterling, vous n'obtenez rien. Avec l'art NFT, vous pouvez avoir un état de redevance dans votre œuvre - disons 10% – donc si vous vendez un NFT pour 1 000 £ et que l'acheteur le revend pour 1 million de £, vous pouvez percevoir vos 10 %, ce qui signifie que l'artiste gagnera 100 000 £ grâce à la vente. »



Après avoir créé tout au long du confinement, Jay avait plus de 100 peintures à transformer en NFT lorsqu'il est entré pour la première fois dans l'espace d'art crypto. Chaque pièce commence par une idée peinte sur toile. Il est ensuite photographié, manipulé numériquement et amélioré pour créer l'œuvre d'art finale. Les toiles sont ensuite réutilisées afin que chaque pièce de la collection existe uniquement en tant que NFT.



Jay a expliqué que ses pièces abstraites symboliques s'inspirent de son travail de musicien professionnel, de la beauté de la nature et de l'amour, de ses voyages à travers différentes cultures, de son intérêt pour la technologie et l'innovation, et de sa fiancée "incroyable". Ses pièces ont commencé à se vendre lentement, mais le travail de Jay a commencé à être acclamé lorsque Mark Cuban - l'homme d'affaires du podcast qui a d'abord inspiré Jay à créer des œuvres d'art NFT - a partagé l'une des pièces de Jay avec ses 9 millions de followers sur Twitter. Jay a vendu le reste de sa collection d'art NFT – plus de 80 pièces individuelles – dans l'heure qui a suivi le tweet.



Depuis lors, ce fut un "voyage sauvage" avec sa carrière à la fois d'artiste et de musicien "boostée" énormément. Aux côtés de sa fiancée, Emily Faye – qui travaille également dans l'espace numérique pour défendre les femmes dans l'industrie de la musique – Jay était conférencier à la conférence NFT.London. Jay était l'un des plus de 3 000 artistes qui ont postulé pour que leur art soit présenté à Times Square lors de l'événement NFT.NYC, et a été ravi d'apprendre qu'il était l'un des quelques centaines sélectionnés. Il l'a décrit comme "incroyable" le moment de découvrir qu'il avait été choisi, et a déclaré qu'il devait se rendre à New York pour voir son art exposé dans la vraie vie.



"En le voyant dans la vraie vie, j'ai l'impression que deux années de travail acharné ont porté leurs fruits", a déclaré Jay. Son travail est désormais également exposé à la 0x17 Gallery de Manhattan jusqu'à fin mai. Tourné vers l'avenir, Jay espère continuer à créer de l'art et de la musique, à collaborer avec d'autres créateurs dans l'espace numérique, à travailler avec des marques et à prendre la parole lors de conférences.



Il est également passionné par la poursuite de la promotion de l'espace crypto comme un moyen pour "les artistes de tous types d'être payés comme des fées pour leur travail" – expliquant qu'en tant que professeur de musique, il trouve décourageant de voir ses anciens élèves ne pas être payés. leurs talents artistiques. "Je pense que les NFT vont être la révolution de l'industrie créative dans les cinq ou dix prochaines années", a ajouté Jay. "Les opportunités dans l'espace sont incroyables."