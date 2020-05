A la Une .. Les Musées régionaux rouvrent le 2 juin avec des tarifs réduits et la gratuité pour les enfants

Le 2 juin, les Musées régionaux sont à nouveau au cœur du patrimoine réunionnais. Les équipes des différents musées ont préparé cette réouverture afin de respecter les préconisations sanitaires. Par LG - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 17:15 | Lu 356 fois

La réouverture des Musées régionaux est programmée pour le mardi 2 juin 2020. les Réunionnais et les touristes pourront de nouveau arpenter la Cité du Volcan, Kélonia, Stella Matutina et le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI) après deux mois de confinement.



Les Réunionnaises et les Réunionnais pourront à nouveau découvrir ou redécouvrir les trésors de notre patrimoine commun, à la fois historique, scientifique, naturel et culturel.



Autres bonnes nouvelles, dans chaque musée le tarif réduit sera appliqué aux visiteurs pendant 3 mois et l'entrée sera gratuite pour les moins de 12 ans.



Ces dernières semaines, les équipes ont procédé dans chaque établissement aux aménagements indispensables au respect des mesures de protection sanitaire pour assurer une visite sereine et agréable. Et pour des raisons de sécurité également, le port du masque sera obligatoire dans les musées.



Dans les prochaines semaines, les Musées régionaux auront également le plaisir de redémarrer la saison culturelle et scientifique des musées. Une actualité à suivre sur notre site www.museesreunion.fr