Les Municipales : Une vague verte nationale

C’est un véritable plébiscite pour les candidats écologistes dans plusieurs grandes villes de l’Hexagone : Marseille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Tours, Grenoble etc... !



Je salue une victoire idéologique sans précédent, une prise de conscience collective pour la protection de l’environnement, le respect du vivant, la lutte contre le réchauffement climatique...



C’est une étape importante pour tous ceux qui ont conscience que c’est d’abord l’initiative individuelle, l’action locale qui engendrent les grands changements à l’échelle d’un pays, puis d’un continent !



Plus que jamais une la déferlante « Verte » a submergé la France, avec l’opportunité d’une nouvelle gouvernance nationale en 2022 incarnée par Yannick Jadot et Delphine Batho.



J’adresse ainsi mes félicitations à ces nouveaux maires, puissent-ils ouvrir la voie d’une véritable alternative « Verte » pour notre pays et les générations futures !



Au niveau local, aucun maire écologiste n’a été élu... En conduisant une des deux listes identifiées Écologiste à La Réunion, nous sommes totalement en phase avec cette dynamique nationale et appelons de tous nos vœux l’accomplissement d’une Réunion Plus Verte, basée sur une dynamique citoyenne forte et solidaire.



D’autre part, nous resterons vigilants face à ces nouveaux maires élus aux 1er et 2ème tours, qui ont tous intégré partiellement une caution « verte » à leur programme.



Que vos promesses deviennent des actes forts en stoppant la politique des petits pas.



Enfin, pour le Sud, saisissons l’opportunité de faire de notre Territoire un exemple, dans l’intérêt des générations futures.