A la Une . Les Miss 2022 balancent : "On avait l'impression de faire un Koh-Lanta"

Les prétendantes au sacre de Miss France mettent leur vie entre parenthèses pour préparer la cérémonie. Dans une interview récente, certaines dénoncent un salaire de misère pour des centaines d'heures de travail ainsi qu'une privation de sommeil et de nourriture. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 10:13





Des miss se sont confiées au Parisien pour dénoncer les conditions de leur participation au concours. Le contrat de travail, signé pour la première fois, ne prenait en compte que les deux derniers jours de répétions et le jour de cérémonie sur TF1 pour un salaire de 84 euros par jour (soit 252 euros pour l'ensemble de leur participation), selon une candidate de Miss France 2022 qui garde l'anonymat. Parlant d'"exploitation", celle-ci indique que les égéries seraient en outre invitées à faire de la promotion du concours de beauté et des cadeaux reçus sur les réseaux sociaux via leurs comptes personnels.Si certaines Miss s'estiment "épanouies", d'autres dénoncent dans la presse hexagonale avoir aussi manqué de nourriture et de sommeil pendant la préparation de la cérémonie. Quinze jours de répétition qui se sont avérées "un cauchemar" pour des candidates qui auraient fait des baisses de tension ou sont carrément tombées malades.Des reines de beauté auraient perdu beaucoup de poids et certaines auraient dû commander des repas supplémentaires à leur charge. "On avait l'impression de faire un Koh-Lanta", raconte l'une d'elles. Des journées de dix heures à enchainer les chorégraphies suivies de dîners de représentation et des couchers tardifs sont pointées du doigt."Le contrat devrait couvrir tout le mois où on se rend disponible, où on met nos études, nos jobs, nos vies de côté", réagit de son côté Miss Champagne Ardenne 2020.Des déclarations à charge contre le comité qui ne s'est pas encore exprimé pour sa défense.En novembre 2021, les 29 candidates avaient fait escale à La Réunion pour préparer la soirée de couronnement.