Communiqué Les Milles Pat’ au départ du Grand Raid pour les enfants du service Oncologie Pédiatrique du CHU

Ils s’appellent Judicael SAUTRON, Alexandra CLAIN, Sylvaine CUSSOT, Benjamin POSTAIRE. Ils sont 13 coureurs à être sur le départ d’une des courses du Grand Raid, pour le défi mais aussi pour soutenir un enfant malade. Ils prendront le départ de leur course en portant fièrement un dossard au nom d’un enfant du service Oncologie Pédiatrique du CHU de Bellepierre, pour l’association Milles Pat’. Par NP - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 11:43





Ils ont aussi traversé des épreuves face à la maladie et aujourd’hui c’est à leur tour d’apprendre à ces Grands Raideurs comment faire face aux difficultés.



Depuis quelques jours, les enfants et les coureurs se rencontrent. Un moment d'échange, l'occasion de mieux se connaître et de partager leurs rêves.



Grand Raid

Judicael SAUTRON, dossard n° 1627 court pour Yogendra

Benjamin POSTAIRE, dossard n° 4357 court pour Aymeric

Alexis HOAREAU, dossard n° 2246, court pour Lucas

Alexandra CLAIN, dossard n° 288, court pour Justine

Mico CLAIN, dossard n°287; court pour Fabien

Sylvaine CUSSOT, dossard n° 1203, court pour Illyana

Wilfried SANY, dossard n° 1080, court pour Andjib

Pascal GAILLARD, dossard n°487 court pour Mohammed

Laurent MOUTAMA, dossard n° 886, court pour Alexis



Trail de Bourbon

David CERVEAUX, dossard n°5939, court pour Enzo

Pascal LATCHIMY, dossard n° 6111, court pour Alexis



Mascareigne

VICTORIA DEVOUGE, MASCAREIGNE, dossard n°4156, court pour Perrine

Julie BACCO, MASCAREIGNE, dossard n° 4047, court pour Evan



L’association créée en 2015, a pour but d’améliorer les conditions des enfants hospitalisés

en service d’Oncologie du CHU de Bellepierre.



Cet évènement Grand Raid est l’occasion de faire découvrir aux enfants ce sport mais aussi

de récolter des dons pour des activités de bien-être à l'hôpital :

https://www.helloasso.com/associations/association-les-milles-pat/collectes/en-course-pour-l

