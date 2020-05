Les Médecins de La Réunion rappellent la nécessité absolue des mesures barrière et du port des masques

La grande Une Les Médecins de La Réunion rappellent la nécessité absolue des mesures barrière et du port des masques Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et le Conseil Inter-régional Réunion-Mayotte de l’Ordre des Médecins dressent un état des lieux des priorités qui doivent guider les citoyens à l'approche du déconfinement. Par LG - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 09:53 | Lu 990 fois

"Le Conseil de l’Ordre des Médecins de la Réunion tient d’abord à féliciter les réunionnaises et réunionnais pour leur civisme et leur discipline pendant ces sept dernières semaines de confinement, ayant permis d’éviter une vague épidémique due au Covid-19 sur notre territoire.



Nous saluons l’engagement sans faille de nos consœurs et confrères, hospitaliers et libéraux face à cette crise sanitaire sans précédent, avec notamment l’aménagement des cabinets, la mise en place de la téléconsultation, la prise en charge des patients dans des conditions difficiles et ce malgré une pénurie des équipements de protection individuels.



Plus que jamais, le corps médical reste mobilisé et vigilant pour accompagner de ses recommandations, l’assouplissement du confinement prévu le 11 Mai 2020.



Le virus circule peu sur notre territoire et il nous semble fondamental que les mesures soient prises tenant compte de nos spécificités, pour que tous les efforts faits jusqu’à présent par tous ne soient pas vains dans la lutte contre le Covid-19.



Les arrivées portuaires et aériennes constituent un risque authentifié de recirculation du coronavirus dans notre département.



Par conséquent, nous préconisons un contrôle strict de ces arrivées pour les mois à venir en fonction des évolutions épidémiologiques :



1) En limitant le nombre de vols hebdomadaires programmés afin qu’il soit en adéquation avec la capacité d’accueil dans les centres de confinement et avec le nombre de tests de dépistage disponibles.



2) En imposant un test pour tout voyageur, avant son embarquement pour un vol pour la Réunion. Il faudra être vigilant et tenir compte du secret professionnel.



3) En confinant les passagers arrivants dans des centres de confinement. Ils y séjourneront tant que nécessaire, sur une durée optimale de 14 jours, avec possibilité de suivi virologique. La négativité de tests pourrait réduire la durée du séjour en centre de confinement à J5, mais ne modifiera pas la durée du suivi très encadré.



Dans le cadre de l’assouplissement du confinement, nous rappelons la nécessité absolue de renforcer les mesures barrière et nous demandons le port des masques par la population (> à 11 ans) dans les transports en commun et tous les lieux publics.



Ces recommandations reposent sur l’avis d’experts de notre département, la cellule covid-19, la Haute Autorité de Santé.



Ces masques grand public, confectionnés selon les normes AFNOR, devront être accessibles au plus grand nombre de personnes dans des conditions d’équité et devront faire l’objet d’une communication : Apprentissage et hygiène à propos de leur utilisation.



Nous devons poursuivre nos efforts concernant l’élargissement du dépistage. Dans le cadre de la remontée des chaînes de contamination, l’Ordre insiste sur l’importance de préserver le secret médical.



La reprise scolaire prévue pour nos enfants à partir du 18 mai 2020 sur l’île de La Réunion nécessite la mise en place d’un enseignement et du respect le plus strict des mesures barrières, associée à des mesures de désinfection dans les établissements scolaires.



L’impact sanitaire de cette crise avec le renoncement aux soins, constaté depuis la mi-mars pour les pathologies hors covid-19 est une de nos préoccupations majeures. Nous encourageons la population à reprendre contact avec leurs médecins habituels afin d’assurer le suivi de leurs pathologies.



Un annuaire répertoriant tous les médecins de notre île pratiquant la téléconsultation a été mis en place par le CDOM, et nos consœurs et confrères sont invités à s’y identifier dès le 6 mai 2020.



Enfin, nous témoignons à nos compatriotes et à nos confrères de Mayotte toute notre solidarité et nous sollicitons les autorités Réunionnaises à organiser la gestion solidaire de la crise sanitaire à Mayotte à la hauteur des différentes avancées sur le terrain.



Dans ce contexte exceptionnel, où les connaissances sur cette nouvelle pathologie évoluent chaque jour, la communauté médicale veillera à adapter localement les recommandations nationales aux spécificités réunionnaises."