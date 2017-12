Les Makes : Violences conjugales sous les yeux des enfants

Pour avoir refusé qu’il sorte s’alcooliser davantage alors qu’il avait déjà bu une demi-bouteille de Bourbognac plus tôt dans la journée, une mère de famille a vécu un enfer dans la soirée du 7 décembre dernier aux Makes.



Son compagnon, Alexandre R. l’a giflée, donné des coups de poing, tiré les cheveux, menacée de mort et tenté de l’étrangler. Des scènes de violences qui se sont déroulées sous les yeux de leurs deux enfants, agés de 1 et 4 ans, en pleurs.



Sa compagne a fini par s’échapper de la maison et trouver refuge sous le sous-sol de la maison voisine. Elle donnera l’alerte quand elle apercevra Alexandre prendre le volant avec ses deux enfants. Les gendarmes ne le retrouveront que le lendemain lors de son retour au domicile conjugal.



Présenté ce lundi en comparution immédiate, le prévenu a expliqué boire depuis l’âge de 17 ans. Sans emploi, Alexandre R. a déjà été condamné deux fois pour des faits d’agressions sexuelles par le passé mais également pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Un délit qui lui a valu une suspension de permis de 6 mois qu’il n’a jamais pris la peine de mettre à jour. Pour autant, le jeune homme de 26 ans s’est acheté une voiture.



Pour ces violences sur sa compagne et la conduite en état d'ivresse, Alexandre R. a été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis, assortis de 2 ans de mise à l’épreuve.



Il a l’interdiction d’entrer en contact ou de se rendre au domicile de la victime.



Son permis de conduire a été annulé et il a l’interdiction de le repasser durant un an.



En réparation du préjudice moral et corporel, il devra payer la somme de 1.500 euros. En état de récidive légale, il a également été maintenu en détention.