Les Makes: Fusils, sabre et barre de fer de sortie au cours d'un pique-nique

Un bon repas en famille ou entre amis, le grand air…l’ambiance d'un pique-nique aux Makes le 7 juillet dernier était tout sauf apaisée. Sur fond d’alcool et de dégradations de voitures, une bagarre a éclaté entre trois personnes pour des raisons qui n’ont pas étaient éclaircies hier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. Les différents protagonistes sont allés jusqu’à sortir fusils de chasse, barre de fer et sabre. Des coups de feu ont été tirés, des coups portés, des cailloux jetés. Une mineure a reçu du plomb au niveau du visage, indique le Quotidien. Le drame a heureusement été évité.



Deux hommes et une jeune mère de famille se sont retrouvés à la barre affirmant avoir agi en état de légitime défense.



Finalement, l’un d’entre-eux a été condamné à 5 mois de prison avec sursis, un autre à une peine d’amende. La mère de famille a écopé de TIG. Le tribunal a prononcé à leur encontre l’interdiction de porter une arme durant 5 ans. Ils devront également régler des dommages et intérêts aux différentes parties civiles.