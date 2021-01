Les Mafatais oubliés

Suite aux précipitations liées au passage de Danilo, la piste de la rivière des galets pour rejoindre le cirque de Mafate par La Possession est fermée. Cette situation entraîne des complications pour les mafatais qui sont obligés pour certains d'emprunter la canalisation des orangers si la rivière est en crue ou à marcher 13 kilomètres supplémentaires pour atteindre le littoral !



Certains sont également contraints d'utiliser l'hélicoptère pour se ravitailler. Cela entraîne évidemment un coût important. Certains avancent le mois d'avril pour une possible réouverture de cette piste. Ce constat étant partagé de tous, quelles solutions s'offrent à nous pour répondre à ce problème ? Si il est compréhensible qu'on ne peut pas maîtriser l'aspect météorologique qui entraîne une forte crue de la rivière des galets, il existe néanmoins d'autres solutions à mettre en oeuvre dans l'immédiat.



Dans un premier temps il faut réunir les 3 acteurs incontournables de ce territoire : la municipalité, le TCO et la Région et apporter une réponse immédiate à travers une aide financière pour palier à ces dépenses supplémentaires ou peut-être prendre en charge le coût du transport par hélicoptère. Dans un second temps, nous émettons le souhait qu'une partie des fonds octroyés à la continuité territoriale puisse bénéficier aux mafatais pour qu'ils puissent rejoindre la côte à moindre frais.



En effet, l'esprit même de cette aide est de désenclaver les territoires enclavés. Mafate peut donc être concerné par ce dispositif. N'attendons pas la veille des élections pour promettre encore et toujours d'apporter une solution à ce problème récurrent. Agissons maintenant !