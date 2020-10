A la Une .. Les Kids United tournent leur dernier clip à La Réunion

Les jeunes chanteurs de Kids United sont venus à La Réunion pour réalisé un clip diffusé sur les réseaux sociaux et à la télévision. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 20:18 | Lu 525 fois

Communiqué de l'IRT



Après 6 mois de crise sans précédent, la destination Réunion s’associe avec Kids United et l’UNICEF à l’occasion de la sortie de leur nouveau titre « Sauver le monde » tourné à La Réunion. Ce projet est l'aboutissement d'un partenariat portant les valeurs de développement durable et responsable ainsi que la nécessaire préservation des écosystèmes auprès des plus jeunes générations.



Ce mardi 13 octobre, les Kids United Nouvelle Génération ont dévoilé leur nouveau clip « Sauver le monde » intégralement tourné à La Réunion. Réalisé en partenariat avec l'UNICEF et l'IRT, le clip met à l'honneur les paysages et les lieux emblématiques de l'île intense afin de sensibiliser aux enjeux du changement climatique, à la sauvegarde de la biodiversité et à la préservation de l'environnement.



Kids United Nouvelle Génération est un groupe de musique français formé par l’UNICEF en 2015. Composé d’enfants et de jeunes adolescents reconnus pour leurs messages universels et fédérateurs, il est porté par des valeurs fortes et se trouve parmi les plus écouté de la cible jeunesse. Ils ont su conquérir les enfants comme leurs parents par leur musique toujours pleine de bienveillance, de tolérance et de respect.



Le clip met en lumière le patrimoine naturel exceptionnel de La Réunion, dont 42% du territoire est inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO.



Il d’abord diffusé sur la chaîne YouTube des Kids United qui affiche plus d’un milliard de vues et 2.8 millions d’abonnés puis à la télévision pendant douze semaines sur les chaînes du groupe M6 (M6, W9 et M6 Music), coproducteur des Kids United Nouvelle Génération, assurant une visibilité importante pour la destination..



A noter que le clip est également relayé sur les plateformes digitales de l'IRT qui comptabilisent près de 720.000 abonnés.