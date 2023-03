Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “Les Jours de la Nuit” reviennent à Saint-Paul À Saint-Paul, on dit stop à la pollution lumineuse du 9 avril au 28 avril 2023 ! L’opération « Les Jours de la Nuit » est un programme voué à la connaissance, la préservation et la valorisation de l’environnement nocturne de La Réunion.





Comme chaque année, la Ville de Saint-Paul participe à cette opération en procédant à une extinction de l’éclairage public sur sa zone littorale, qui est la zone critique d’échouages.



Ainsi du vendredi 9 avril au dimanche 28 avril 2023, la Ville procédera à l’extinction de son éclairage public selon le dispositif ci-dessous :

1/ Zone littorale Comprise entre Boucan Canot et l’entrée de la Saline-les-Bains (RN1A) : Extinction de l’éclairage public de 19h00 à 22h00 (sauf les vendredis et samedis).

2/ Zone littorale comprise entre le pont de l’Étang et la Grotte du Peuplement : Extinction de l’éclairage public de 19h00 à 1h00.

3/ Tous les sites sportifs de la zone littorale seront éteints à 21h00 et pendant la période de nouvelle lune, soit du 17 au 23 avril, l’extinction sera avancée à 19h00.



Les Jours de la Nuit, au delà de l’action, c’est avant tout une opportunité de pouvoir amener une réflexion sur notre lieu de vie, à agir pour l’environnement car c’est une priorité. L’excès de lumière nuit au bien-être des espèces, dérègle les cycles naturels chez les humains, mais aussi au niveau de notre biodiversité. La pollution lumineuse produite perturbe également l’observation du ciel étoilé et les recherches scientifiques. À travers ce rendez-vous annuel récurent, la Ville de Saint-Paul démontre son engagement dans la lutte contre la pollution lumineuse et ses effets. Une ville plus verte et plus écologique où il fait bon vivre !

