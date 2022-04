Les Jours de la Nuit : Retrouvez le programme du réseau lecture publique

Dans le cadre de ces Jours de la Nuit, le Réseau de lecture Publique saint-paulois propose, dans ces cinq médiathèques et bibliothèques du territoire, un programme dédié à la cause le mercredi 27 avril.



Ateliers de sensibilisation animés par le Parc National autour du cycle de vie du pétrel, de la pollution lumineuse et de ses impacts sur la faune et la flore réunionnaise.

Lecture de contes

Ateliers de loisirs créatifs



Comme tous les ans, la Ville de Saint-Paul participe à cette opération en procédant à une extinction de l’éclairage public sur sa zone littorale, qui est la zone critique d’échouages. Ainsi du 8 avril au 4 mai 2022, la Ville procède à l’extinction de son éclairage public selon le dispositif ci-dessous :



1/ Zone littorale comprise entre l’entrée de la Saline-les-Bains (RN1A) et Boucan Canot : extinction de l’éclairage public de 19h30 à 22h (2h30 pour les pétrels). Reprise de l’éclairage à partir de 22h jusqu’à 6h du matin.



2/ Zone littorale comprise entre Saint-Paul et le pont de l’Étang : extinction de l’éclairage public de 19h30 à 00h. Reprise de l’éclairage à partir de 00h jusqu’à 6h du matin.



Sur la zone balnéaire, l’extinction ne durera que 2h30 au lieu de 4h30 afin de réduire l’impact des extinctions sur l’activité professionnelle en nocturne. Ces deux heures et demi correspondent au pic d’envol des jeunes oiseaux marins.



Concernant la sécurité pendant cette période d’extinction, les agents de la Police Municipale seront présents régulièrement, une Brigade de nuit a récemment été créée et il est prévu une intensification des rondes sur l’ensemble de la zone balnéaire pendant toute la période. Les soirs de week-end, le dispositif sera renforcé par la gendarmerie nationale. En cas de problème, n’hésitez pas à appeler le 0262 45 90 45.



Deux grands évènements faunistiques annuels à préserver



Cette opération est menée depuis plusieurs années par Parc National de La Réunion, la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR) et le Conseil de la Culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE). Elle a pris de l’ampleur au fil du temps, de nombreux acteurs publics, associatifs et économiques participent chaque année afin d’agir en faveur de l’environnement et de sensibiliser la population réunionnaise à la pollution lumineuse et à ses conséquences sur la biodiversité, la santé humaine et le ciel étoilé.



Ce mois d’avril n’a pas été choisi au hasard, deux grands événements faunistiques annuels vont se dérouler en cette période : l’envol des jeunes pétrels vers l’océan et la ponte des tortues marines sur nos côtes. Ces deux espèces protégées doivent pouvoir évoluer dans un environnement dépourvu de nuisances lumineuses pour survivre et se reproduire. En effet, la pollution lumineuse impacte négativement ces espèces qui sont menacées d’extinction. Retrouvez sur le site https://www.lesjoursdelanuit.re/ toutes les informations nécessaires sur les opérations qui visent à sauvegarder et protéger nos espèces endémiques.