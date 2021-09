Les « Jours de Sport Santé » démarrent dans les quartiers à Saint-Paul

L’année 2021 marque un tournant dans l’histoire de « Jour de Sport Santé » avec l’organisation de la manifestation sur 6 dates et dans les quartiers. L’idée pour l’OMSEP (Office Municipale des Sport et de l’Éducation Populaire) et la ville de Saint-Paul est de pouvoir proposer aux habitants des “bassins de vie” de la Commune de Saint-Paul, un aperçu des activités physiques et sportives qui sont disponibles à proximité de chez eux.



Un nouveau format qui permet d’adapter cette nouvelle édition aux réglementations sanitaires en vigueur et qui a donc démarré le dimanche 26 septembre 2021 à Bois-de-Nèfles, au gymnase plus précisément. Entre ballon rond et ballon ovale, parcours d’athlétisme et cours de danse, petits et grands, en solo ou en équipe, se sont amusés à découvrir les exercices et à s’y tester.



Rendez-vous pour les prochaines sessions près de chez vous en restant connectés sur la page Facebook et le site internet de la ville de Saint-Paul et de l’OMSEP. Que ce soit pour le plaisir ou la compétition, plutôt en équipe ou plutôt en individuel, sur la terre ou sur l’eau, il y en aura pour tous les goûts et pour tout le monde !