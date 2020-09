Rubrique sponsorisée Les Journées européennes du patrimoine 2020

La 37ème édition des Journées européennes du patrimoine se tient les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.



A cette occasion, l’entrée et les animations sont gratuites dans 3 établissements des Musées régionaux :



à la Cité du Volcan,

au Musée Stella Matutina

et au MADOI (Domaine de Maison Rouge à St Louis).



Cette nouvelle édition des JEP a pour thème :

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !



www.museesreunion.fr



Illustration : ©Jérémie Fischer

