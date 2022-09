Les Journées du Patrimoine rayonnent à Saint-Paul

Saint-Paul est une Ville d’Art et d’Histoire mais aussi une terre de Culture. Saint-Paul rayonne à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022. La commune propose une programmation riche, ambitieuse et diversifiée ce samedi 17 et ce 18 septembre.



Ces Journées Européennes irriguent l’ensemble du territoire. L’enjeu pour la Municipalité est d’emmener la culture au plus proche des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois dans les Bassins de vie. C’est la logique des activités proposées pendant ce week-end des JEP.