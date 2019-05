Les Journées des Mémoires à Saint-Paul

Le passage du cyclone Gamède, en 2007, à La Réunion a marqué bien des esprits non seulement avec toutes les conséquences qu’un cyclone peut laisser sur son passage en perte matérielle et humaine.



En revanche, il aura révélé des trésors jusqu’à maintenant bien enfouis, comme une promesse de n’être jamais dévoilée. Mais ce que l’Homme a voulu dissimuler au reste du monde, la Nature, avec toutes ses forces, a déterré un pan de notre histoire à jamais inscrit dans notre patrimoine.



Une partie du cimetière marin a été révélé par le météore il y a plus de dix ans.



62 000 affranchis sur toute l’île. Sous terre, 4 000 corps ont été découverts aujourd’hui.



Qui sont-ils réellement ? Étaient-ils des affranchis ? Des Marrons ?



Ce cimetière sera baptisé « Le cimetière des Esclaves oubliés » symbole du lieu où l’on pourra se recueillir et se souvenir de ceux qui nous ont permis de construire notre avenir librement.



Reconnu en tant que tel dans le monde, la Ville de Saint-Paul -berceau du peuplement- vous invite à l’inauguration du « cimetière des Esclaves oubliés », ce vendredi 10 mai 2019 au cimetière marin à 10h.



Cette reconnaissance du passé continuera à résonner et prendra part dans tout le centre ville ce samedi 11 mai avec la culture africaine à l’honneur.



Au programme : défilé des 170 Kaf, troupe malienne avec « Maliba lé la », conférence de Manu Sissoko sur le rapport de danse et musique de la région du Mali à l’espace Sudel Fuma, show mode africain et l’afro food festival pour le plus plaisir des gourmands. Voir programme ci-joint.