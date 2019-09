Les Journées Vertes de Saint-André : objectif quartier propre !

La Cirest a participé la semaine dernière à l’action Journées Vertes, mise en place par la ville de Saint-André dans le quartier de Fayard.

Il s’agit de la deuxième édition, après le succès de la première manifestation en 2018.



L’opération « Les Journées Vertes » est une action portée par le service Développement Social et Urbain de la ville de Saint-André, inscrite dans le cadre de la manifestation internationale World Clean Up Day – Nettoyons la planète.



Cette journée de sensibilisation et d’information sur l’Environnement s’est déroulée dans le quartier de Fayard/Chemin du Centre. Plusieurs partenaires et acteurs de la ville ont été associés à cette opération, tels que l’ARS, le Parc national, la SHLMR, les associations du quartier et bien entendu la Cirest.



Les ambassadeurs de la Cirest ont proposé un stand d’information et de sensibilisation sur la gestion des déchets, les gestes éco-citoyens, le tri sélectif et le compostage individuel. Les agents de la Brigade Intercommunale de l’Environnement se sont également rendus sur place. Ils ont sensibilisé les habitants sur le respect des jours de collecte, en accentuant leur intervention sur l’abandon des déchets qui constitue un délit et qui peut faire l’objet d’une verbalisation.



La Cirest a contribué, comme l’année dernière, à la logistique de cette opération en mettant à la disposition des participants des sacs poubelles.



Plus de 250 marmailles des écoles primaires du quartier se sont rendus sur les ateliers proposés par la Cirest, l’ARS et les autres partenaires présents, avant de déambuler dans les rues du quartier munis de gants et de sacs poubelles pour ramasser les déchets.



Une belle initiative où institutions publiques et acteurs associatifs ont mobilisé les habitants pour une action de propreté à l’échelle de leur quartier, qui est avant tout leur espace de vie.