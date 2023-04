Les Journées Internationales des Forêts

46 662 fruits de 19 espèces péi récoltés !Le Département a prévu de planter 1 million de piédbwa péi sur le territoire d’ici 2027. Pour atteindre cet objectif, les gestionnaires des Espaces Naturels Sensibles, l’Office Municipal de Développement, Agricole et Rural (OMDAR) et l’association AVE2M se sont mobilisés lors de la Journée Internationale des Forêts pour récolter les fruits de nos arbres endémiques. La récolte permet d’alimenter le stock de graines du Conservatoire Botanique National de Mascarin et de produire les arbres qui seront réintroduits sur l’île dans le cadre du « Plan 1 million d’arbres ».Pas de graines, pas d’arbres… Bravo et un grand merci à nos forces vives !